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США могут запретить компаниям работать в России

Глава AmCham Родзянко считает, что США готовят против России несколько вариантов санкций

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Президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко считает, что США готовят против России несколько вариантов введения санкций, сообщает РИА «Новости».

Одним из наиболее вероятных сценариев Родзянко называет запрет для американских компаний на работу в России. В этом случае компаниям либо придется закрывать, либо продавать свой бизнес в России.

Родзянко считает, что несмотря на риски для американской экономики, для российской экономики это станет более мощным ударом.

Вторым вариантом может стать отключение России от SWIFT, однако это не станет непреодолимой проблемой для России, так как есть много других альтернативных систем межбанковской коммуникации с достойным уровнем безопасности.

Ранее на Украине спрогнозировали последствия возможного отключения России от SWIFT.

Эксперт Александр Хмелевский отметил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран Евросоюза только само банковское объединение может предпринять такой шаг.

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