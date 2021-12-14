Российский рынок акций рухнул на открытии торгов

Российский рынок акций значительно просел в раннюю сессию торгов во вторник, 14 декабря, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Основной индекс «Мосбиржи» с дополнительным кодом (iMOEX2) упал на 4,9% до отметки 3444 пунктов по состоянию на 7.47 мск. Несколькими минутами ранее, этот индекс обновил рекорд падения с марта, упав до отметки в 3352,53 пункта.

Кроме того, значительное падение показали акции нескольких металлургических и инвестиционных компаний — акции «Русала» упали на 9,1%, НЛМК — на 9,2%, «Норникеля» — на 9,5%, а акции компании АФК «Система» упали на 9,9%.

При этом, нефть марки Brent подешевела на 0,4%, до $74,1 за баррель/

Ранее стало известно, что в России ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

На рост цен на внутреннем российском рынке влияет закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран.

Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, ЦБ планирует сделать кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.