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ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД в 2022-2023 годах

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Пресс-служба РЖД

В капитал холдинга РЖД в 2022-2023 годах должен войти ВЭБ.РФ. Это предусмотрено проектом финансового плана компании на 2022-2024 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора РЖД Вадима Михайлова.

» Параметры вхождения ВЭБа в капитал РЖД, анонсированные ранее, не изменились», — заявил Михайлов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2020 года рассказал, что ВЭБ.РФ войдет в капитал РЖД через покупку акций в рамках допэмиссии холдинга на 82 млрд рублей. Институту развития будет необходима докапитализация.

Ранее сообщалось, что на модернизацию электротранспорта выделят 400 млрд рублей. Участниками программы модернизации электротранспорта станут 13 городов. Соответствующие заявки подали Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа и Южно-Сахалинск. Этот список может быть расширен, сообщил заместитель председателя — члена правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

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