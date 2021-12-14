В «Нафтогазе» заверили, что на Украине достаточно газа для зимы

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, в подземных хранилищах страны содержится нормальный объем газа.

«Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа», — сказал Витренко.

Он также указал, что в государстве наблюдается сложная ситуация с углем, однако «Нафтогаз» может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

Ранее стало известно, что закачка в газовые хранилища Украины была прекращена с 4 октября. К началу отопительного сезона 2021-2022 в ПХГ Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Власти страны утверждали, что этих запасов хватит, чтобы пережить отопительный сезон без проблем.

До этого глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров предупреждал, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.