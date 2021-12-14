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Положение российских заемщиков при страховании могут улучшить

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Global Look Press

При оформлении кредита россияне смогут как самостоятельно выбирать страховую компанию, так и менять ее после оформления займа без ухудшения условий. Соответствующие изменения в проект постановления кабмина внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают «Известия».

Как пишет издание, банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о том, с какими страховыми компаниями можно будет заключать договор кредитования. При этом страховые организации должны будут соответствовать необходимому кредитному рейтингу в одном из четырех российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА. Также кредитным учреждениям нельзя будет устанавливать более низкую ставку или другие преимущества по займу при приобретении клиентом полиса определенного страховщика, если те же условия не распространяются на другие организации, соответствующих требованиям по уровню данного рейтинга.

В ФАС отметили, что нововведения исключат навязывание банками конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации о возможности подписать договор с другими.

Новость дополняется.

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