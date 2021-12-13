Сбер улучшил позиции в ведущих ESG-рейтингах

С начала 2021 года Сбер улучшил свои показатели по основным ESG-оценкам.

Показатель Сбера в S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment) вырос с 41 до 52, что является наивысшим баллом среди российских банков. Такой рост связан с раскрытием климатической стратегией и определением существенных направлений ESG-повестки. Также Сбер получил оценку ESG (ESG Evaluation) от S&P Global Ratings.

В рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) Сбер улучшил свой уровень с F до D. CDP оценивает уровень зрелости компании в управлении вопросами изменения климата. Стоит отметить, что Сбер стал единственным российским банком, который имеет оценку CDP.

Также Sustainanalytics второй раз за 2021 год отметило рост качества управления ESG-рисками Сбера. ESG Risk Rating Сбера улучшился с 2,5 пункта до 21,5 за прошедший год.

«Уходящий год стал для нас знаковым в плане ESG-повестки. Мы предприняли несколько прорывных шагов, которые позволили существенно усилить ESG-функцию и получить положительные оценки от международных рейтинговых агентств.

Мы утвердили Политику по ESG, определили наши основные фокусы внимания, разработали климатическую стратегию и сформировали план действий, начали активно работать над совершенствованием системы управления устойчивым развитием, провели системную работу внутри Сбера по сбору данных и развитию ESG-методологии.

Все эти факторы сыграли ключевую роль и позволили Сберу занять лидирующие позиции среди российских банков в ESG-рейтингах. Результаты говорят об очевидном прогрессе и со стороны Сбера, и в целом в развитии ESG-повестки в России. Но это только начало большого пути, который в ближайшие годы предстоит пройти всем компаниям на российском рынке. И мы готовы оказать нашим клиентам и партнерам комплексное содействие в этом ESG-переходе», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.