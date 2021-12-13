«Аэрофлот» стал одним из инициаторов создания Евразийского биотопливного альянса

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» совместно с «Газпром нефтью» и Airbus инициировал создание Евразийского биотопливного альянса с целью продвижения использования «зеленого» топлива в России.

«Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли, наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации», - говорится в сообщении пресс-служба «Аэрофлота».

Отмечается, что с 2010 года компании группы «Аэрофлот» снизили удельные выбросы СО2 на 30%.

Также одной из задач альянса является повышение экологичности авиатранспорта и постепенная декарбонизация отрасли. Также альянс займется созданием «дорожной карты».

«Планируется, что первый полет гражданского лайнера на смеси биотоплива произойдет в России не позднее 2024 года», — добавили в пресс-службе компании.

Также в альянс вошли: Группа компаний «Волга-Днепр», ФГУП «ГосНИИ ГА», ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и S7 Group.