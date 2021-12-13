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«Почта России» захотела запустить беспилотные грузовики за 1,3 млрд руб.

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«Почта России» просит из бюджета 1,336 млрд рублей на внедрение беспилотных грузовиков на маршруте Москва — Санкт-Петербург до 2035 года. Об этом пишут «Ведомости».

Сумма в 1,336 млрд рублей содержится в запросе «Почты России», рассмотренном рабочей группой при правительстве по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК). Старт проекта намечен на 2024 год.

На окупаемость проект сможет выйти лишь к 2035 году. До этого срока стоимость доставки грузов с использованием беспилотников будет выше, чем традиционными способами. Это связано с тем, что стоимость и обслуживание автомобилей без водителя существенно выше обычных.

По оценкам «Почты России», перевозки беспилотниками обойдутся на 18% дороже, чем обычным транспортом.

По плану к 2024 году «Почта России» приобретет 25 беспилотных грузовиков, а к 2035 году их количество вырастет до 66.

В 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке. Договор на поставку дронов на авиасалоне «МАКС-2021» в конце июля подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Для доставки грузов будут использоваться беспилотники БАС-200 и VRT300.

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