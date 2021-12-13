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Россияне рассказали, сколько смогут жить на свои сбережения

Более 40% россиян рассказали об отсутствии сбережений

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Более 40% россиян заявили, что у них нет своих сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.

По итогам исследования, 13% респондентов при потере работы могут жить на свои накопленные средства менее одного месяца. 18% соотечественников продержатся без работы от одного до двух месяцев. У 11% ответивших денег хватит на срок от трех до шести месяцев.

При этом 8% и 7% смогут проживать на заработанные деньги от полугода до года и больше года соответственно.

Принимавших участие в исследовании разделили на три группы по уровню дохода: до 50 тыс. рублей, от 50 тыс. до 70 тыс., а также свыше 80 тыс.

В опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних представителей экономически активного населения из всех округов РФ. Исследование организовали с 9 ноября по 9 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в России выросло число работодателей, готовых платить годовую премию. Среди организаций, которые будут выдавать денежное вознаграждение всем работникам — больше всего компаний с численностью персонала до 100 человек.

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