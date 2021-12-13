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В Россию стали больше импортировать рома, джина и чачи

«Ъ»: импорт крепкого алкоголя вырос в России на 19, 7% за девять месяцев 2021 года

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По информации «Коммерсантъ», за девять месяцев в 2021 года поставки крепкого алкоголя в Россию выросли почти на 20%.

По данным таможенной статистики, только рома стало больше на 26,6%, а джина — на 40,5%.

В 2,5 раза вырос импорт чачи. Всего с января по сентябрь текущего года импорт этой категории товара увеличились 19,73%.

Ранее стало известно, что потребление россиянами импортного и отечественного вина сравнялось.

«Но отечественного вина производить больше не стали. Подросли разе что объемы производства игристых вин, но их доля невелика. В итоге потребление импортного и отечественного вина в общем-то сравнялось. И это соотношение, скорее сего, не изменится до конца года», — говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, добавляя, что пропорция может измениться только если откроются товарные рынки и границы Европы для россиян. Но такой сценарий маловероятен.

Снижение производства отечественной винной продукции эксперт объяснил ограничениями по новому закону о вине. В частности, этот закон вводит запрет на закупки импортных виноматериалов. Сейчас их катастрофически не хватает, поскольку площади под виноградники хотя и растут, но недостаточными темпами.

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