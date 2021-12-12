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В МИД Германии заявили о несоответствии «Северного потока — 2» нормам ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF.

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

«Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.

Дипломат также указала, трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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