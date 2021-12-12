В Литву прибыл второй за декабрь груз с российским природным газом

В Литву прибыл второй за декабрь груз сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.

В публикации отмечается, что газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу. В Клайпедский порт танкер зашел утром, 12 декабря.

По информации расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipesod nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.

Издание отмечает, что первая поставка сжиженного природного газа из России в Литву была осуществлена в середине недели.

Ранее глава минэнерго Литвы Дайвис Крейвис заявил, что в ближайшее время Европа может столкнуться с газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа. По его словам, Москва якобы идет на такие меры для ускорения запуска «Северного потока — 2».

Он также признал, что проблемы Европы связаны не только с Россией, но и общим снижением поставок газа в Евросоюз, и ростом цен на энергоресурсы. Крейвис подчеркнул, что хранилища газа в Италии и Германии уже пусты.