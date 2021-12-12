Россиян предупредили о «подводных камнях» схем пенсионных накоплений

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что при выборе между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) необходимо учитывать «подводные камни». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов, и нарушать этот график нельзя — это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств», — сказал он.

У договоров НПО менее жесткие условия: клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее.

Также при заключении договора важны условия его досрочного расторжения, поэтому на это стоит обратить внимание в первую очередь, отметил эксперт.

В НПО, в отличие от других страховых программ, нет специального периода в 14 дней после заключения договора, когда клиент может передумать и вернуть свои деньги, добавил Биезбардис.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал инициативу Центрального банка (ЦБ) по возврату денег жертвам мошенников.

По его словам, злоумышленники часто прикрываются «благовидными юридическими основаниями», поэтому суд иногда затрудняется определить их как мошенников.