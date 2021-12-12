В офисе Зеленского объяснили отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему из оборонного бюджета Соединенных Штатов была исключена статья о санкциях против «Северного потока — 2», сообщает агентство «УНИАН».

«Там пакет экономических санкций очень болезненных, пакет политических санкций, санкций против <...> Можно сказать, что еще одна очень страшная «зрада», которую, кстати, разгоняют. Персональные санкции, помните, список из 35 человек, отключение SWIFT и санкции против «Северного потока». Это то, что было отменено в проекте бюджета Минобороны (США). Это просто не отменили, а это переложили в другую «корзину», — считает Арестович.

Он утверждает, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Украиной и Россией, Германия якобы немедленно откажется от «Северного потока — 2».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» является рычагом влияния на Россию, а не наоборот.