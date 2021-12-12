Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Читатели WSJ раскритиковали профессора из США за статью о России 03:02
Daily Mail: Ассанж перенес в тюрьме инсульт 02:50
Волосожар продолжит участие в «Ледниковом периоде», несмотря... 02:50
В Люксембурге полиция применила водометы против протестующих 02:43
Аверины рассказали о суевериях в художественной гимнастике 02:37
Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу в случае нападения... 02:33
Штамм «омикрон» оказался смертельно опасен для больных онкологией 02:25
Заболотный пошутил о своем голе в стиле Ибрагимовича и Жиру 02:10
В МВД рассказали подробности смерти ребенка в петербуржской стоматологии 02:06
Число погибших от нападения БПЛА в Донбассе выросло до двух человек 02:01

В офисе Зеленского объяснили отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

Арестович объяснил, почему США не стали вводить санкции против «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему из оборонного бюджета Соединенных Штатов была исключена статья о санкциях против «Северного потока — 2», сообщает агентство «УНИАН».

«Там пакет экономических санкций очень болезненных, пакет политических санкций, санкций против <...> Можно сказать, что еще одна очень страшная «зрада», которую, кстати, разгоняют. Персональные санкции, помните, список из 35 человек, отключение SWIFT и санкции против «Северного потока». Это то, что было отменено в проекте бюджета Минобороны (США). Это просто не отменили, а это переложили в другую «корзину», — считает Арестович.

Он утверждает, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Украиной и Россией, Германия якобы немедленно откажется от «Северного потока — 2».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» является рычагом влияния на Россию, а не наоборот.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть