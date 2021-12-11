Великобритания призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок российского газа, «чтобы сохранить свою независимость». Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку», — сказала британский министр.

В британском Ливерпуле 11 — 12 декабря проходят переговоры глав МИД стран G7 — «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония, США). Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск близ границ Украины.

Ранее Элизабет Трасс заявила, что страны G7 должны сообща бороться с «подрывающими свободу агрессорами», в том числе с политикой России в отношении Украины. По словам министра, в Лондоне рассматривают возможность вторжения Москвы на украинскую территорию.