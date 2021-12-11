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В России подорожало шампанское

Цена игристого вина в несетевой рознице выросла на 14% за 2021 год

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Depositphotos

Цена игристого вина в несетевой рознице подскочила за год на 14%, до 317 рублей, в сетевой — на 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов индустрии.

Отмечается, что в Москве шампанское в среднем стоит 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. Самое дорогое игристое вино зарегистрировано в Якутии — 546 рублей. В Красноярском крае средняя стоимость этого напитка равна 321 рублю, в Краснодарском крае — 315 рублям, в Калининградской области — 281 рублю, в Нижегородской области — 260 рублям, в Челябинской области — 239 рублям, в Чувашии — 203 рублям, уточнили в ИТ-компании «Эвотор».

При этом эксперты отметили, что перед Новым годом цены на игристое шампанское могут и не увеличиться, в 2020 году средняя стоимость продукта в ноябре и декабре не менялась.

Ранее россиянам рассказали о качестве отечественного шампанского. Так, по данным Роскачества, подавляющее большинство российских игристых вин соответствует повышенному стандарту.

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