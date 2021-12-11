Польша усложняет условия въезда с 15 декабря

Правительство Польши в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» и общим ростом заболеваемости анонсировало усиление ограничений со следующей недели, 15 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. Его цитируют «Wiadomosci».

По словам министра, каждый человек, прибывающий в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должен будет пройти тест на коронавирус. Сопровождающие того, у кого будет выявлен коронавирус, также должны будут пройти тесты, независимо от наличия сертификата о вакцинации. Если вы не хотите проводить тест при въезде, необходимо иметь с собой тест, результаты которого получены менее чем за 24 часа до пересечения границы.

Не уточняется, касается ли это прибывающих лишь воздушным или любым транспортом.

Полный список изменений опубликован на сайте польского правительства.

Накануне Недзельский заявил, что в стране можно наблюдать явное снижение числа инфекций по сравнению с прошлой неделей.

«Но в одном мы можем быть уверены — эти симптомы улучшения, безусловно, не отразятся на ситуации в больницах . У нас по-прежнему очень высокий уровень госпитализаций... по всей стране, и в следующие две недели количество госпитализаций будет расти», — сказал министр.