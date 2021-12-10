Россиянам рассказали о положенных льготах в предпенсионном возрасте

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что за пять лет до наступления пенсии россияне могут рассчитывать на ряд льгот, включая освобождение от земельного налога. Об этом сообщает «Прайм».

Освободить от уплаты налога могут соотечественников, чей участок в собственности, постоянном пользовании, а также пожизненном наследуемом владении. В том случае, если площадь свыше 600 кв.м., придется оплачивать налог.

Предпенсионерам не потребуется оплачивать налог на жилой дом, квартиру, хозяйственное строение или постройку на земельном участке. Также льготы касаются гаража, заметила Ногайлиева.

По словам эксперта, льготы по транспортному налогу варьируются от региона.

Еще предпенсионеры смогут рассчитывать на пособие по безработице в повышенном размере. В будущем году данная выплата составит 12 792 руб.

«Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды...», — обратила внимание правовед.

Помимо того, люди в возрасте 50 лет и старше смогут рассчитывать на бесплатное профессиональное обучение, допобразование.

Ранее в Госдуме разъяснили, кто из россиян получит пенсию два раза в декабре.