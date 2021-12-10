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ЦБ предложил законодательно «обезличить» кредитные истории

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЦБ вместе с правительством планирует проработать вопрос о закреплении в российском законодательстве понятий «обезличенные кредитные истории» и «обезличенные данные». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Это необходимо сделать, чтобы облегчить передачу агрегированных сведений о заемщиках. Так, в России есть определенные «правовые пробелы» в сфере оборота обезличенных персональных данных граждан. В частности это касается передачи подобной информации третьим лицам без согласия клиентов.

Нынешний закон «О персональных данных» (152-ФЗ) сейчас дает компаниям возможность без спроса обрабатывать обезличенные данные о клиентах лишь только для статистики или исследований.

По новым поправкам в закон могут добавиться правила обработки обезличенных персональных данных; компаниям дадут возможность делиться с третьими лицами информацией, полученной в результате «обезличивания»; закрепится понятие «обезличенные кредитные истории».

В начале декабря стало известно, что в России банками хотят дать доступ к сведениям о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается использование «Цифрового профиля».

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