Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Боец ММА напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отдела после... 15:57
Пакистанские талибы* отменили перемирие с премьером страны 15:52
Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России 15:51
В центре Москвы столкнулись Maserati, Mercedes и Nissan 15:49
Подросток из Подмосковья лишился 1,7 млн рублей в Telegram-игре «на... 15:46
Российский двойник Шаламе снялся в рекламе булочки с персиком 15:45
Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию 15:45
Кудрин назвал самый большой вызов для экономики России 15:41
Экс-правительство ФРГ обвинили в создании угроз в Европе 15:40
Селихов рассказал, как отбил пенальти на последних минутах матча... 15:36

Конференция SberDesign Conf пройдет 12 декабря

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

12 декабря пройдет первая конференция Сбера по дизайну – SberDesign Conf. В рамках мероприятия пройдут сессии по различным креативным областям. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть сессии можно бесплатно на сайте.

В сессии примут участие: CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский; всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув; режиссер самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие.

Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Также в мероприятии примут участие лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет полезна не только для профессионалов, но и для желающих научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются популярные продукты и сервисы.

Во время конференции пройдут 15 панельных сессий: «Дизайн всего» (открывающая сессия); Digital Avatar (цифровой аватар); «Продуктовый дизайн»; CGI (computer-generated imagery); CX/UX research (исследование клиентского опыта); VR (virtual reality, виртуальная реальность); «Шрифтовой дизайн»; «Архитектура»; «Дизайн-системы»; «Дизайн-менеджмент»; «Звуковой дизайн»; «История дизайна»; «Коммуникационный дизайн»; Fashion (мода); «Промышленный дизайн».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть