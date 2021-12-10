Конференция SberDesign Conf пройдет 12 декабря

12 декабря пройдет первая конференция Сбера по дизайну – SberDesign Conf. В рамках мероприятия пройдут сессии по различным креативным областям. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть сессии можно бесплатно на сайте.

В сессии примут участие: CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский; всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув; режиссер самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие.

Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Также в мероприятии примут участие лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет полезна не только для профессионалов, но и для желающих научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются популярные продукты и сервисы.

Во время конференции пройдут 15 панельных сессий: «Дизайн всего» (открывающая сессия); Digital Avatar (цифровой аватар); «Продуктовый дизайн»; CGI (computer-generated imagery); CX/UX research (исследование клиентского опыта); VR (virtual reality, виртуальная реальность); «Шрифтовой дизайн»; «Архитектура»; «Дизайн-системы»; «Дизайн-менеджмент»; «Звуковой дизайн»; «История дизайна»; «Коммуникационный дизайн»; Fashion (мода); «Промышленный дизайн».