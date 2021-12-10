В Киеве не исключили остановку российского транзита газа зимой

Текущей зимой транзит газа из России через Украину может прекратиться. Об этом в интервью изданию «БизнесЦензор» заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Прекращение транзита является политическим вопросом, а не экономическим. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана», — отметил Макогон.

По его словам, с учетом всех этих событий не исключено, что может быть полностью прекращен транзит газа через Украину. Причем это уже будет открытая и необоснованная агрессия.

Глава компании считает, что если такой сценарий все-таки произойдет, то технологически сама по себе украинская газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось собрать на зимний период.

«Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса, то это станет большой проблемой», — сказал Макогон.

Диалога с Россией по поводу продления транзита газа через ГТС Украины нет, заявил в конце ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, сейчас Киев ведет обсуждение проблемы с Вашингтоном и Берлином, но Москва не хочет начинать обсуждения в какой-либо форме.