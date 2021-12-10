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Белоруссия решила рефинансировать часть госдолга в России в 2022 году

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Global Look Press

Белоруссия собирается в 2022 году рефинансировать часть своего долга перед Россией. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова.

«Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России. Работаем с Евразийским фондом стабилизации и развития», — сообщил министр.

По его словам, у Белоруссии есть валютные остатки, которые можно будет задействовать ради погашения долга, если такая необходимость появится.

За 2022 год выплаты по госдолгу составят 10 млрд белорусских рублей ($3,94 млрд). По сравнению с 2021 годом прирост долга составит 2 млрд белорусских рублей ($0,8 млрд).

Глава Минфина отметил, что уже с начала 2021 года Белоруссия рассчиталась по внешним долгам на $2 млрд. Также до конца года на эти цели будет потрачено еще $280 млн.

По данным Всемирного банка на конец 2019 года около 30 развивающихся стран должны были России $22,9 млрд. Крупнейшим должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года, это без учета еще $1 млрд, выделенного в 2020 году на основании межправительственного соглашения.

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