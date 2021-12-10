Apple может стать первой в мире компанией за $3 трлн

Apple в ближайшее время может стать первой в мире компанией, рыночная стоимость которой составит $3 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в случае достижения этой отметки, компания может стать по капитализации больше, чем весь фондовый рынок Германии или экономика Великобритании.

«Это феноменальное достижение, которое подчеркивает невероятное доминирование технологических компаний США» , — отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

В 2021 году акции Apple выросли почти на треть. Хотя в 2020 году рост составлял около 80%. Ценные бумаги конкурентов Apple, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, в этом году выросли от 10% до 70%.

Чтобы стать первой в мире компанией с самой большой капитализацией техногиганту необходимо подняться в цене еще на 6%.

В конце октября стало известно, что рыночная капитализация Microsoft составляла приблизительно $2,48 трлн, в то время как рыночная капитализация Apple немного отстает и составляет $2,47 трлн. Акции Microsoft с начала года поднялись в цене примерно на 51%, а акции Apple за тот же период — на 14%.