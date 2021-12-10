В Японии заявили, что добились минимального углеродного следа

Правительство Японии утверждает, что с начала ведения наблюдений в 1990 году, углеродные выбросы достигли рекордно низких показателей, сообщает агентство «Киодо».

В докладе кабинета министров указано, что резкое снижение выбросов в последние годы в первую очередь связано со снижением экономической активности из-за коронавируса. По сравнению с 2013 годом, в котором в Японии началась амбициозная программа уменьшения эмиссии газов, отмечается снижение выбросов на 18,4%.

К 2030 году, в Японии планируют сократить эти показатели на 46%, а в 2050 году — снизить до нуля.

Ранее «Северсталь» решила продать «Воркутауголь» за 15 млрд рублей ради экологии.

По словам представителей «Северстали», после продажи «Воркутаугля» выбросы парниковых газов компании сократятся на 14,3%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы России и выполнения ряда условий.