Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мурашко рассказал, что повлияет на изменение рекомендаций по лечению «омикрона» 08:05
Страховщики раскрыли причины большинства страховых случаев с водителями грузовиков 08:00
В Москве в пятницу ожидается до -15°С 07:59
Бывшая гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ назвала причину нападения 07:49
Радимов: не будьте такими наивными, не будет Витории в «Спартаке» 07:46
Стало известно о новом сериале с Фахрие Эвджен, который «бьет рекорды... 07:45
Уткин призвал футболистов «Спартака» поддержать Виторию... 07:32
В Восточной Европе разозлились на Байдена за переговоры с Путиным 07:13
Красноярец избил кота за мяуканье 07:13
Баринов рассказал, к кому из игроков «Локомотива» у него есть... 07:13

В Японии заявили, что добились минимального углеродного следа

Кабмин Японии утверждает, что углеродные выбросы достигли рекордно низких показателей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Правительство Японии утверждает, что с начала ведения наблюдений в 1990 году, углеродные выбросы достигли рекордно низких показателей, сообщает агентство «Киодо».

В докладе кабинета министров указано, что резкое снижение выбросов в последние годы в первую очередь связано со снижением экономической активности из-за коронавируса. По сравнению с 2013 годом, в котором в Японии началась амбициозная программа уменьшения эмиссии газов, отмечается снижение выбросов на 18,4%.

К 2030 году, в Японии планируют сократить эти показатели на 46%, а в 2050 году — снизить до нуля.

Ранее «Северсталь» решила продать «Воркутауголь» за 15 млрд рублей ради экологии.

По словам представителей «Северстали», после продажи «Воркутаугля» выбросы парниковых газов компании сократятся на 14,3%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы России и выполнения ряда условий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть