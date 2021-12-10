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Продажи российских вакцин за границу в октябре установили рекорд

В 2021 году Россия продала вакцин на $1,2 млрд

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Agustin Marcarian/Reuters

За десять месяцев 2021 года российский экспорт «прочих вакцин для людей» (согласно классификационному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 3002200009) был осуществлен на сумму $1,2 млрд. Было продано 608,6 т препаратов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Данные поставки в октябре были осуществлены на сумму $356 млн, и это вдвое больше, чем в сентябре. Результат октября — это рекорд за всю историю Российской Федерации с начала 1990-х годов. Ранее экспорт вакцин ни разу не превышал $71 млн. Такой показатель был зафиксирован в 2020 году.

Эксперты разъяснили, что под кодом 3002200009 на экспорт отправлялись вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша и гепатита А.

Резкий рост этой экспортной категории начался в 2021 году, после начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутника V». В Минпромторге заявили изданию, что рост экспорта вакцин под этим кодом действительно связан преимущественно с поставками противоковидных вакцин на международные рынки. Но объемы «Спутника V» на экспорт не уточняются.

Мексика в этом году стала лидером по покупке российских вакцин. Она закупила 39 т на $121 млн. Ранее эта страна не фигурировала в числе самых крупных покупателей российских препаратов.
Минздрав ранее подтверждал поставку 585 тыс. доз вакцины «Спутник V» в Центральноамериканскую страну.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в платных клиниках.

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