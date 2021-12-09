Совместные проекты Rambler&Co и Сбера выиграли на «Премии Рунета-2021»

В Москве объявили победителей ежегодной национальной «Премии Рунета», которой удостоены компании с наибольшим вкладом в развитие российского сегмента сети интернет. Совместные заявки медиахолдинга Rambler&Co и Сбера выиграли в двух номинациях.

В номинации «Образование и кадры» выиграл проект «День открытых перспектив 2021/Навигатор образовательных продуктов». Сбер и Rambler&Co делают образование цифровым, легким и доступным. В Сбербанке «День открытых перспектив» проводится ежегодно, его цель – помочь родителям лучше узнать своего ребенка, научить подростков 13-17 лет осознанному выбору профессии. В 2021 году проект реализован в онлайн-формате из-за ограничительных мер. Для этого создана платформа с инновационными игровыми механиками и общим пространством для детей и их родителей, на которой участники проходили специальные испытания, разработанные креативными командами Сбера и Rambler&Co совместно с методистами и Лабораторией нейронаук и поведения человека. После проведения конкурса, на платформе появился навигатор образовательных продуктов экосистемы Сбер: с помощью умного поиска в несколько кликов можно найти релевантные продукты и сервисы Сбера, которые помогают родителям получить инструменты развития для себя и своих детей. В конкурсе участвовало более 5000 семей сотрудников экосистемы Сбер, до финала дошли 500 семей, экспертами были выбраны 180 победителей. На сегодняшний день платформа открыта для всех пользователей.

«Департамент дистрибуции контента и технологий Rambler&Co реализует сложные проекты полного цикла, демонстрируя глубокую технологическую и контентную экспертизу медиахолдинга своим партнерам. Очень приятно получить высшую награду сразу в двух номинациях», — сказала директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler&Co Анна Иванова.

В номинации «Наука, технологии, инновации» победил проект «Агрегатор новостей нового поколения для цифровых поверхностей и умных устройств экосистемы Сбер». Это продукт совместной работы двух команд: IT-компании SberDevices и медиахолдинга Rambler&Co, в рамках которой создан инновационный подход к трансляции новостей и их выводу на умные устройства Sber. Теперь узнать самую актуальную информацию на любую тематику можно мгновенно по запросу к виртуальным ассистентам семейства Салют. Комбинация продвинутых речевых технологий и виртуальных ведущих, созданных на платформе Visper, делает процесс потребления контента легким и вовлекающим.

«Запущенный в прошедшем году в SberDevices новостной сервис объединяет, с одной стороны, привычный агрегационный механизм, а с другой – технологию создания визуальных персонажей Visper. Пользователь наших устройств получает принципиально новое генеративное медиа, близкое к привычному формату классического ТВ или видеоблогов, но при этом с персонализацией под каждого пользователя. Это действительно инновационное медиа. Рады, что проект отмечен «Премией Рунета» именно в этой номинации», — заявил старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов.

«Премия Рунета» вручается с 2004 года и проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.