Белоруссия подключилась к российскому аналогу SWIFT

Все белорусские банки подключились к системе передачи сообщений, заявил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, передает «Прайм».

По его словам, белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка (СПФС), которая является аналогом международной системы межбанковских платежей SWIFT, и была специально создана для защиты от отключения страны от этой системы.

К SWIFT сейчас подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. Россия занимает второе место в мире после США по числу банков, подключенных к сервису.

Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского предложил североатлантическому сообществу нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT. По его мнению, в данное время стоит предпринять определенные экономические меры в отношении России.

До этого американские СМИ сообщали, что в случае вооруженной агрессии Москвы против Киева Вашингтон может продавить принятие антироссийских санкций, в числе которых упоминалось отключение страны от SWIFT.