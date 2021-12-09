Главы крупнейших инвестиционных фондов поздравили РФПИ с 10-летием

Председатели крупнейших инвестиционных корпораций и фондов поздравили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с 10-летием и выразили надежду на дальнейшее укрепление партнерства с фондом.

Генеральный директор Китайской инвестиционной корпорации Цзю Вэйминь в своем поздравлении отметил давнее партнерство с РФПИ и поблагодарил фонд за его исключительные достижения.

«РФПИ - ключевой игрок на международной инвестиционной арене. Под безупречным руководством (Кирилла) Дмитриева (главы фонда) РФПИ успешно действует в качестве катализатора по привлечению прямых иностранных инвестиций, талантов, а также технологий в Россию, осуществляя при этом прибыльные инвестиции», - цитирует его «Интерфакс».

Вэйминь напомнил, что совместно с РФПИ создан Российско-китайский инвестиционный фонд и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд.

Управляющий Суверенным фондом Саудовской Аравии Ясир Осман Аль-Румайян также выразил свои поздравления РФПИ и отметил, что коллектив их фонда гордится партнерством и совместным инвестированием.

«Мы рады, что РФПИ стал нашим партнером. За последние несколько лет сотрудничество между Суверенным фондом Саудовской Аравии и РФПИ расширило взаимодействие между нашими странами, в том числе в культурном плане, за счет изучения новых областей и создания ряда платформ для совместной деятельности», - заявил он.

В свою очередь управляющий Государственного Банка Японии Тадаси Маэда в своем поздравлении РФПИ заявил о желании продолжать развитие сотрудничества с фондом. Также Маэда отметил талант и лидерские качества главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Генеральный директор инвестиционной компании Королевства Бахрейн Mumtalakat Халид Аль Румайхи поздравил РФПИ с 10-летием и заявил, что фонд за это время наглядно продемонстрировал влияние на экономику и пользу для людей.