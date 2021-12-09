Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-боец UFC согласился с Макгрегором и отказался считать Хабиба великим 12:18
Четыре бульдога напали на хозяйку и нанесли ей тяжелые травмы 12:18
Попова назвала число заболевших COVID-19 российских туристов из ЮАР 12:16
Эксперты оценили, сколько «АвтоВАЗ» потерял на простое заводов 12:14
Вера Сотникова призналась в любви к покойному Андрею Панину 12:11
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих 12:10
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией 12:03

МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть LTE в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МегаФона

МегаФон к 2024 году планирует запустить частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит улучшить управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищенных смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей.

Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», – сообщил член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

Корпоративная сеть PLTE охватит территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Бесшовное покрытие с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц увеличит емкость сети на производственных площадках и предоставит резервирование и широкий охват покрытия.

«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию», – отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети Также сети PLTE позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, традиционную радиосвязь, и звонки и чаты на личных смартфонах.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал Игорь Тютрин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть