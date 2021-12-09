Delivery Club выведет офисных сотрудников «в поле»

С 2022 года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Об этом сообщает портал Retail.ru.

Для тех, кто уже работает в компании, будет создан механизм, позволяющий попробовать себя в роли курьеров в любое удобное для них время и в любом удобном месте. Новые сотрудники смогут опробовать такой опыт в процессе адаптации к работе в компании. Все вырученные от такой работы средства будут направлены на приобретение оборудования для поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

При этом практика работы курьерами нашла распространение среди руководящего состава компании. В Delivery Club считают, что благодаря нововведениям все офисные сотрудники в 2022 году смогут поработать курьерами.

«Есть три объяснения, почему мы решили ввести такие нововведения. Основное заключается в том, что курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия», — отмечает генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез.

Он считает, что эффективность бизнеса зависит от взаимопонимания между различными отделами компании. Поэтому сотрудники должны понимать, как устроена логистика. Поэтому все работники должны увидеть как происходит этот процесс глазами курьеров.

В конце ноября Delivery Club попросил торговые центры и рестораны в зимний период пускать курьеров внутрь для ожидания заказов, чтобы те согрелись и не мерзли на улице.