Deutsche Bank допустил появление нового «Дикого Запада» при борьбе за космос

Превращение космоса в новый «Дикий Запад» из-за возможной милитаризации может оказать серьезное влияние на глобальную экономику в 2022 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доклад аналитиков Deutsche Bank «Десять главных тем 2022 года», которые способны оказать влияние на макроэкономику.

Основными трендами 2022 года, по мнению Deutsche Bank, могут стать: милитаризация космоса, решение проблем коронавируса, восстановление рынка труда, забота об эффективности активов, избыток запасов товаров, конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков и превращение облигаций ESG-сектора в мейнстрим.

Тема космоса в 2022 году может стать основной повесткой у большинства государств из-за опасений о его милитаризации. Многие страны видят космос как «Дикий Запад». По мнению экспертов, существующих международных соглашений просто недостаточно, так как за последние десятилетия появились новые технологии и виды вооружений.

Некоторые страны уже ведут подготовку к ведению боевых действий в космосе, заявил заместитель постпреда России в ООН Андрей Белоусов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в настоящий момент реальными возможностями по размещению систем вооружения в космосе обладают только Москва, Вашингтон и Пекин.