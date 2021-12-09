Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-боец UFC согласился с Макгрегором и отказался считать Хабиба великим 12:18
Четыре бульдога напали на хозяйку и нанесли ей тяжелые травмы 12:18
Попова назвала число заболевших COVID-19 российских туристов из ЮАР 12:16
Эксперты оценили, сколько «АвтоВАЗ» потерял на простое заводов 12:14
Вера Сотникова призналась в любви к покойному Андрею Панину 12:11
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих 12:10
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией 12:03

Deloitte предсказал возвращение торговли к докризисному уровню до конца года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Nataliya Vasilyeva/AP

Полное восстановление рынка розничной торговли в России к показателям до пандемии может произойти уже до конца 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогнозы аналитиков Deloitte.

Оборот ритейла в России к концу года может увеличиться на 8% до $510 млрд, что соответствует показателям конца 2019 года. При этом оборот продолжит расти и к 2024 году может выйти на уровень 2011 года – около $600 млрд (около 44,3 трлн рублей).

Рост цен и пандемия не помешали россиянам больше тратить. Так, количество россиян, сокращающих расходы, уменьшилось с 48% до 44%. При этом выросло число тех, кто готов увеличивать свои расходы — с 8% до 12%. Общий пессимизм населения снизился с 77% до 61%.

«У непродовольственной розницы темпы роста более чем на 60% обеспечены увеличением потребления, а наиболее высокие показатели демонстрируют товары для дома, одежда и обувь, бытовая техника и электроника», — отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, по итогам года оборот розничной торговли в России вырастет более чем на 15% и превысит 39 трлн рублей.

В октябре аналитики, представили отчет о том, что экономическая активность в подавляющем большинстве российских регионов вернулась к допандемийному уровню. В первом полугодии 2021 года в 63 регионах из 85 выпуск в базовых отраслях превысил показатели того же периода 2019 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть