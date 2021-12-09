Deloitte предсказал возвращение торговли к докризисному уровню до конца года

Полное восстановление рынка розничной торговли в России к показателям до пандемии может произойти уже до конца 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогнозы аналитиков Deloitte.

Оборот ритейла в России к концу года может увеличиться на 8% до $510 млрд, что соответствует показателям конца 2019 года. При этом оборот продолжит расти и к 2024 году может выйти на уровень 2011 года – около $600 млрд (около 44,3 трлн рублей).

Рост цен и пандемия не помешали россиянам больше тратить. Так, количество россиян, сокращающих расходы, уменьшилось с 48% до 44%. При этом выросло число тех, кто готов увеличивать свои расходы — с 8% до 12%. Общий пессимизм населения снизился с 77% до 61%.

«У непродовольственной розницы темпы роста более чем на 60% обеспечены увеличением потребления, а наиболее высокие показатели демонстрируют товары для дома, одежда и обувь, бытовая техника и электроника», — отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, по итогам года оборот розничной торговли в России вырастет более чем на 15% и превысит 39 трлн рублей.

В октябре аналитики, представили отчет о том, что экономическая активность в подавляющем большинстве российских регионов вернулась к допандемийному уровню. В первом полугодии 2021 года в 63 регионах из 85 выпуск в базовых отраслях превысил показатели того же периода 2019 года.