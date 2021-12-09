Следствие попросило суд арестовать владельца сети «Юлмарт» Мейера

Следствие просит арестовать владельца сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-каналеhttps://t.me/SPbGS/10183.

Соответствующее ходатайство СК направил в Московский районный суд Петербурга. Отмечается, что Мейеру вменяется два эпизода мошенничества.

Днем ранее стало известно о задержании Мейера вместе с его супругой и по совместительству деловым партнером Инной Мейер по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. По данным следствия, 2,3 млрд рублей интернет-ритейлер «Юлмарт» получил в качестве кредитов на развитие бизнеса.

Еще одним фигурантом дела является партнер Мейера, Дмитрий Костыгин. В 2017 году ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), впоследствии переквалифицированное в «причинение ущерба без признаков хищения» (ч. 2 ст. 165 УК РФ).