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В России вырастут цены на вино в 2022 году

РБК: из-за плохой урожайности закупочные цены на импортные вина вырастут на 20–25%

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Из-за плохого урожая винограда, в частности в Италии, Франции и Испании, а также возросших издержек на производство и логистику виноделы планируют увеличить закупочные цены. Об этом сообщает РБК.
Согласно данным таможенной статистики, эти страны являются крупнейшими поставщиками вина в Россию в денежном выражении.

«Производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20–25% в евро и долларах», — рассказал исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин.

По данным РБК, из-за «критически плохой урожайности» стоимость сырья в некоторых винодельческих регионах увеличилась до 20%. Больше всего неурожай сказался на регионах Франции (Шампань, Бургундия), Италии (Фриули, Венето), Новой Зеландии (Марлборо).

По мнению экспертов, самое значительное снижение производства ожидается в странах Европы — на 13%, до 145 млн гектолитров (без учета выпуска соков и сусла).

Рост цен на вина также связан с повышением стоимости комплектующих материалов. Согласно данным сети «Верный», цены на пробку, капсулы, винтовые колпачки увеличились до 60%, на этикетки — на уровне 50%, стеклотару — до 20%, упаковку (короба и разделители) — до 80%. Рост логистических издержек на автоперевозки составляет до 30% внутри России и до 200% на европейских маршрутах, цены на контейнерную логистику увеличились в три раза.

Ранее сообщалось, что отечественные вина стали выбирать более 40% россиян.

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