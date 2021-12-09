Генпрокурор назвал способ снизить риск коррупции

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что введение цифрового рубля поможет снизить риск коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны», — сказал он.

Краснов назвал главным преимуществом цифровой валюты повышение прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег.

По его словам, современные технологии открывают новые возможности для борьбы с криминальными угрозами.

Также генпрокурор сообщил, что его ведомство разработало нормы для ареста и конфискации криптовалюты, если гражданин ей владеет на незаконных основаниях. Каким именно образом российские власти собираются конфисковать цифровые активы, Краснов не уточнил.