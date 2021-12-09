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В Москве бизнесу одобрили антикоронавирусные выплаты — более 330 млн рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичное правительство подвело итоги приема заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией, бизнесу одобрили выплаты на сумму более 330 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Заявки принимались с 1 сентября по 15 ноября. Их могли оставить компании, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 августа.

«По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 миллиона рублей. Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — уточнила Сергунина.

Размер выплат — 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого занятого в ней сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала полагается 21,5 тыс. рублей.

16 июня правительство Москвы объявило об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, работодатели должны до 15 июля привить 60% работников сфер услуг, торговли, общепита и транспорта первым компонентом вакцины (или однокомпонентной прививкой) и до 15 августа — вторым компонентом.

Ранее в правительстве предложили облегчить работу малому и среднему бизнесу.

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