Аналитики зафиксировали рост цен на два «новогодних» угощения

Этой зимой цены на мандарины и конфеты значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Сообщается, что средний чек на мандарины вырос на 7% за год и составил 118 рублей. Стоимость конфет увеличилась на 11% — до 641 рубля за 500 граммов.

Возможно, это связано с растущим спросом — с 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом год назад, отмечают аналитики.

Некоторые крупные ретейлеры связывает рост спроса с обновленным ассортиментом и привлекательными ценами.

При этом глава агентства FruitNews Ирина Козий заявила, что таможенных данных по импорту мандаринов в Россию за ноябрь пока нет, в связи с этим сложно оценить, как именно изменились поставки фрукта.

Ранее врач рассказал, кому нужно сократить употребление «зимних» фруктов — мандаринов и хурмы.

Накануне стало известно, на сколько подорожал «новогодний набор» в 2021 году.