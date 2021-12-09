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Верховным судом отправлен на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков

Эксперт Ефремов: за решением ВС по делу «Экойла» следит весь банковский сектор

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Верховном суде России (ВС) судебная коллегия по экономическим спорам отправила на пересмотр спор о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физлицам. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ВС.

Томская компания «Экойл» пытается оспорить решение Всероссийского а развития регионов (ВБРР), который взял с нее комиссию в 9% за перевод 1,91 млн руб. в адрес двух физических лиц

Компания занимала деньги по пяти договорам у физических лиц.

Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Экойлу» в иске против кредитной организации.

Две инстанции арбитражных судов указали, что банк имеет право установить заградительные комиссии по спорным операциям.

Данная комиссия была установлена со ссылкой на «антиотмывочный» 115-ФЗ: банк взимает 9% за переводы физлицам в другие банки на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если перевод совершается единожды или дробится на несколько транзакций в течение пяти дней.

Партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов прокомментировал ситуацию По его мнению, в России практика заградительных тарифов «очень неоднозначна». Он указал, что за решением ВС по делу «Экойла» следит весь банковский сектор.

По оценке Ефремова, у ВС была возможность расставить все точки i, но он по факту только усугубил ситуацию.

Ранее банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов».

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