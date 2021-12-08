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Клиенты потребовали от российского туроператора компенсаций на ₽1,2 млрд

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Клиенты туристического оператора «Музенидис Трэвел», который 12 ноября признал собственное банкротство, потребовали возмещения ущерба на сумму почти 1,2 млрд рублей за отмененные в пандемию туры в Грецию, передает «Интерфакс».

При этом объем обязательств страховщика, который работал с «Музенидис Трэвел», составляет 80,5 млн рублей, сообщила на пресс-конференции в среду первый заместитель генерального директора страховой компании «ТИТ» Татьяна Анчеева.

По ее словам, на первом месте по числу обращений «Музенидис Трэвел Москва». На столичного оператора приходится почти 5 тыс. заявок. На втором месте Ростов-на-Дону с 1,3 тыс. заявлений. Еще 914 требований поступило из Санкт-Петербурга и 410 из Екатеринбурга.

«Реально нанесенный ущерб по объему требований – более 1 млрд рублей. В настоящее время формируется реестр выплат», — сообщила Анчеева.

Она отметила, что страховая компания исполнит все свои обязательства до 13 декабря 2021 года и туристы получат свои выплаты.

Российское подразделение греческого «Музенидис Трэвел» 12 ноября объявило о банкротстве. Ежегодно компания отправляла на отдых до 500 тыс. россиян, это один из крупнейших туроператоров Греции. Проблемы у головной компании «Музенидис Трэвел» начались летом — после смерти от коронавируса ее основателя Бориса Музенидиса. Оказалось, что у туроператора нет денег на счетах, накопились долги за оплату отелей и авиабилетов. Греческая компания задолжала российским туристам порядка €23 млн.

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