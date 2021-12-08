Лондон призвал Европу слезть с «газового крючка» Москвы

Европе необходимо слезть с «газового крючка» Москвы и избегать зависимости от российского топлива. Об этом в ходе выступления в Королевском институте международных отношений заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Евросоюз опирается на Россию, получая от нее 40% газа. И в некоторых странах у России есть полная монополия на поставки», — считает глава британского МИД.

По ее словам, когда Россия добьется своего, то Европа будет еще сильнее сидеть на газовом крючке Москвы. Поэтому необходимо срочно прекратить эту зависимость, будь она от энергетики, инвестиций или технологий. В противном случае европейский регион окажется в очень уязвимом положении.

В Европе ошиблись в своей стратегии, по которой пытались уменьшить газовую зависимость от России, настаивая на привязке контрактов к спотовым ценам. Поэтому Европа заплатила большую цену за свою ошибку, считает обозреватель РИА «Новости» Наталья Дембинская.