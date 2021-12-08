Мишустин выделил 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Российским бюджетникам повысят зарплаты за счет выделения 12 млрд рублей из бюджета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Эта работа ведется в рамках реализации майского указа президента», — отметил глава кабмина.

Также премьер поручил главе Минтруда Антону Котякову взять под личный контроль исполнения решения по зарплатам, чтобы все выделенные средства доходили до тех, кому полагается.

1 декабря президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные деньги на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.