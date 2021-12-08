В МИД России рассказали, когда завершится сертификация «Северного потока — 2»

Исполняющий обязанности директора европейского департамента МИД России Олег Красницкий выразил надежду, что сертификация «Северного потока — 2» завершится весной. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмет в управление германский отрезок газопровода. Скорее всего, сроки сертификации в процессе поменяются, но Россия все же рассчитывает на ее завершение весной 2022 года.

Ранее представитель минэкономики Германии заявила, что сертификация «Северного потока — 2» сейчас приостановлена, принять газопровод в эксплуатацию можно только после завершения этого процесса. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт добавил, что не хочет спекулировать по вопросу Nord Stream 2, напомнив, что позиция Берлина известна.

До этого глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер, заявил в беседе с газетой Handelsblatt, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.