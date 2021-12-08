Россияне стали покупать «новогодний набор» в онлайне втрое чаще

Количество покупок товаров из «новогоднего набора» в интернете за год выросло в три раза. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбера).

«Новогодний набор», куда входит искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре 2021 года подорожал на 19% до 4935 рублей. Продажи «Новогоднего набора» в ноябре 2021 года выросли на 90% по сравнению с аналогичном периодом 2020 года.

Вырос средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом. Так, увеличение составило 23% до 3196 рублей. Средний чек на покупку гирлянд вырос на 4% до 485 рублей, стоимость елочных шаров выросла на треть, до 392 рублей.

Средний чек покупки новогодней звезды составил 178 рублей (+19%), мишуры – 106 рублей (+7%), шампанского – 465 рублей (+8%) и мандаринов – 113 рублей (+7%).

«В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Полагаем, это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн», — считает вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.

По его словам, на увеличение продаж в этом году повлиял эффект низкой базы ноября 2020 года. Из-за коронавирусных ограничений и отсутствия снега люди активно не готовились встречать Новый год и массово не закупались. В этом же году ситуация кардинально другая.

Пиротехника для празднования Нового года в этом году обойдется россиянам на 70% дороже, чем в прошлом, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Стоимость фейерверков, по их словам, резко увеличилась из-за новых законов в Китае и нехватки контейнеров для перевозки.