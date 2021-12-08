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«Траст» вернул ЦБ более ₽200 млрд перед ликвидацией

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Банк Траст

«Траст» вернул Центробанку 226 млрд рублей. Всего к 2023 году необходимо вернуть 482 млрд рублей, после чего банк ликвидируют. Об этом РБК рассказал глава банка Александр Соколов.

По его словам, «Траст» завершает 2021 год перевыполнением плана по возвращению денег на 20%. После полного возврата средств ЦБ организацию ликвидируют, а его преемник получит команду и активы банка.

«К цифре 482 млрд руб. мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года мы соберем порядка 300 млрд руб., и еще у нас на балансе находятся активы, справедливая стоимость которых составляет порядка 180 млрд руб», — отметил глава «Траста».

По его словам, сейчас есть сценарий, который может позволить перевыполнить стратегический план. Когда же он выполнится, то в 2024 году «Траст» ликвидируют как юридическое лицо. Дальнейшие планы по организации уже остаются в ведении акционера. Есть вероятность того, что может быть создана новая организация или произойдет передача другому ведомству.

«Траст» с 2017 года выполняет роль банка непрофильных активов. Тогда его санировал ЦБ, создав на базе банка структуру, куда передал проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк. Сейчас основным собственником «Траста» является Банк России.

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 декабря оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 24 сентября, отклонив апелляционную жалобу «Траста». Решение предусматривает изменение условий кредитного соглашения между компанией A&NN и банком «Траст».

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