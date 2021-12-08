Эксперт указала на опасность ношения «мертвых» банковских карт

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова объяснила, чем опасны неиспользуемые, так называемые «мертвые» банковские карты, сообщает РИА «Новости».

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — пояснила Семерикова.

Кроме того, не закрытые карты могут привести к утере персональных данных клиентов.

«Также держатели «мертвых» карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти — это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», — указала Семерикова.

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