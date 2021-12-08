Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию

Россия по итогам сентября этого года заняла 10 место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, обогнав Швейцарию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

По данным ассоциации, на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн. Швейцария же за аналогичный промежуток экспортировала шоколадную продукцию на $819 млн.

В «Асконд» отмечают, что шоколадные кондитерские изделия занимают значительную часть в структуре российского экспорта кондитерских изделий. На сентябрь 2021 года на них приходится более 51,5% или $838,5 млн продаж за последние 12 месяцев.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны, а основными покупателями сладостей являются Китай и страны Таможенного союза — на них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и в новых направлениях — Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

Ранее руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад всегда тает во рту — температура его растапливания составляет 35-37°C.

Специалист также напомнила, что качественный шоколад можно найти, еще не попробовав — по составу. В плитке должно содержаться не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.