Андрей Лошак выпустил документальный фильм к 15-летию «Тинькофф»

На YouTube стал доступен документальный фильм режиссера Андрея Лошака «Он такой один», снятый к 15-летию «Тинькофф».

«Он такой один» — документальная история длиною в 15 лет о том, как создать успешный цифровой банк без единого отделения и превратить его в системно значимый банк и лайфстайл-экосистему, объединив более 18,5 миллионов клиентов и изменив стандарты не только финансовой индустрии, но и общества в целом. Фильм рассказывает об успехах и кризисах, визионерстве, инновационности команды «Тинькофф» и откровенно отвечает на самые острые вопросы.

Героями фильма стали топ-менеджеры и сотрудники «Тинькофф», известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.

«В честь 15-летия мы хотели рассказать нашу историю в формате фильма, ведь появление «Тинькофф» в 2006 году символизирует зарождение финтеха в России и мире. Именно поэтому известный российский журналист и режиссер Андрей Лошак снял большой документальный фильм о «Тинькофф». Перед Андреем стояла очень непростая задача для документалиста – передать ощущение времени и провести зрителя по истории «Тинькофф» через жизнь и состояние дел в стране. Десятки часов интервью с командой, беседы с клиентами и экспертами по всей стране – все это конечно нельзя целиком включить в фильм (хотя, возможно, к 20-летию стоит задуматься о сериале?)», — сказал co-CEO группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Единственный офлайн-показ фильма прошел 1 декабря в закрытом формате в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.