Крупнейший банк Колумбии разрешит своим клиентам использовать криптовалюту

Крупнейший колумбийский банк Bancocolombia объявил о старте пилотного проекта, в рамках которого часть его клиентов смогут покупать и продавать криптовалюты, используя свои банковские счета. Об этом сообщает издание El Colombiano.

При этом отмечается, что в пилоте будут участвовать не все клиенты банка, а только 5000 тех, кого банк посчитает имеющим достаточные знания и навыки в сфере криптовалют.

«В этом пилотном проекте, который продлится один год, пользователи смогут вести переговоры о криптовалютах напрямую с нью-йоркской криптовалютной биржей Gemini, в то время как Bancolombia позволит им использовать свои сбережения или текущие счета для завершения процесс покупки через свои цифровые каналы или перевода денег, которые у них есть в Gemini — на связанный с ними счет в колумбийском финансовом учреждении», — заявила вице-президент банка Кристина Аррастия.

Ранее сообщалось о строительстве в Сальвадоре «биткоин-сити», в котором можно будет расплачиваться криптовалютами.