Альфа-Банк запустил автокредитование

Альфа-Банк начнет выдавать автокредиты, сообщает пресс-служба банка. Его ставка составит 5,5%.

Получить кредит можно будет как на новый автомобиль, так и на автомобиль с пробегом. В сообщении кредитной организации отмечается, что максимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей, а срок — до 8 лет.

Оформление автокредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Решение о выдаче приходит за несколько минут.

«Спрос на автокредиты стабильно растет, при этом прежний процесс их получения уже устарел. Человеку важно получить кредит быстро, без кипы документов, желательно в два клика – там, где он уже присмотрел себе машину. Мы даем клиенту такую возможность за счет технологичной экспертизы Альфа-Банка и активного развития в партнерских каналах», — прокомментировал директор по розничному бизнесу, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

В настоящее время получить кредит можно у автодилеров-партнеров в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2022 году предполагается запуск автокредитования во всех крупных автосалонах в 13 регионах России.