«Газпром» купит у государства нефтегазовые участки за 1,2 млрд рублей

«Газпром» купит у Минприроды три нефтегазоконденсатных участка в Якутии за 1,2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Газпром» стал победителем в аукционе Минприроды по трем нефтегазоконденсатным участкам в Якутии. Начальная стоимость участков составляла 24,5 млн рублей. Суммарный объем запасов на приобретаемых «Газпромом» участках оценивается в 13,4 млрд куб. м.

Еще два участка достались ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) и ООО «Межотраслевой научно-учебный центр по вычислительной технике» (МНУЦ ВТИ).

Вице-премьер России Александр Новак в ноябре по итогам заседания Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству рассказал, что Россия и Китай прорабатывают возможность совместного освоения запасов угля в Забайкалье. Речь идет в частности о Зашуланском угольном месторождении.